Названа причина провала программы капремонта

Российское правительство привело перечень причин, по которым программа капитального ремонта жилого фонда в стране проваливается. Большинство проблем связано с отсутствием четкого определения понятия «многоквартирный дом» (МКД), сообщается в специальном докладе с результатами мониторинга правоприменения в стране за 2020 год, размещенном на сайте Кремля.

В документе названы несовершенства системы обращения с жилфондом, устранить которые возможно только на уровне федерального регулирования. В частности, регионы все еще не могут корректно сформировать перечни зданий, подлежащих ремонту, так как в Жилищном кодексе нет четкого определения МКД.

«Правительство готовит проект федерального закона, направленный на устранение правовой неопределенности, возникающей при отнесении здания к многоквартирному дому или к дому блокированной застройки», — отмечается в документе. Предлагается также наделить регионы правом менять сроки проведения капремонта, в том числе на более поздний период, если в работах в запланированный срок не будет необходимости.

Разработан также проект федерального закона, который позволит органам публичной власти, в том числе местного самоуправления, поддерживать капремонт объектов культурного наследия финансами из бюджета. «Ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах, как правило, оказывается дороже утвержденной предельной стоимости работ. Пока разница оплачивается за счет средств собственников в виде взноса сверх минимального размера», — отмечается в документе.

Ранее общественники «ЖКХ Контроль» выяснили главные претензии россиян к коммунальщикам по обслуживанию домов. Больше всего жалоб связано с ремонтом общего имущества в многоквартирных зданиях — таких около 14,5 процента, на втором месте — недовольство по начислениям платы за коммунальные услуги.

