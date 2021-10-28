В российском городе на глазах у детей в школе обрушился потолок

В новой красноярской школе во время перемены обвалился потолок в туалете

В Красноярске во время перемены на глазах у учащихся школы №155 в микрорайоне Покровском обвалился потолок. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Kras Mash 28 октября.

На кадрах запечатлено, как плита потолочного перекрытия в туалете для девочек начала прогибаться, а потом рухнула. Испуганные дети закричали, но не перестали снимать происходящее на телефон.

«Уборная находится на втором этаже, над ней — еще один женский туалет. Труба каким-то образом повредилась, дети несколько дней смотрели, как сверху капает вода. А сегодня во время перерыва на глазах у школьниц с грохотом обрушился потолок. Ученицы перепугались — никто, к счастью, не пострадал», — говорится в Telegram-канале.

Руководство школы, как сообщают авторы поста, отказалось от комментариев. Школа №155, по данным издания «Наш Красноярский край» была новой: она открылась в микрорайоне Покровском в 2019 году и была рассчитана на 1280 учеников.

Ранее в поселке Емельяново под Красноярском из-за угрозы внезапного обрушения закрыли среднюю школу №2. Здание построили в 1989 году, а в 2021-м в нем выявили серьезные повреждения конструкций. С начала октября учеников аварийной школы отправили на дистанционное обучение, далее их распределят по соседним общеобразовательным учреждениям.