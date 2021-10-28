Металлурги пожаловались Белоусову на «неэффективность РЖД»

Крупные металлургические компании обратились с письмом к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с жалобой на РЖД из-за «снижения эффективности работы» монополиии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам представителей компаний, в стране растет число брошенных поездов. Так, по информации издания, количество неэксплуатированного железнодорожного транспорта выросло на 41,8 процента, нерабочих магистральных локомотивов — на 16 процентов в период с января по август 2021 года.

В письме также отметили задержки в поставках сырья, которые грозят риском «веерных остановок доменного производства» на заводах. Компании жалуются и на действия логистических контролей в направлении ключевых портов, которые не позволяют вовремя доставлять российскую металлопродукцию потребителям.

В РЖД критику назвали необоснованной, а «некоторые задержки» объяснили общим ростом спроса на перевозки.

5 октября сообщалось, что компания РЖД превысила план на сентябрь по набору рабочих и привлекла к расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 16 тысяч человек. Реконструкции, которая считается одним из главных российских мегапроектов, теперь не мешает проблема нехватки персонала. Представители РЖД не уточнили, сколько работников потребуется по плану в 2022 году, но подтвердили, что их число будет увеличиваться.