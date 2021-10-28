Россиянам раскрыли причины постоянных сбоев в сети

Сбои в сети могут быть вызваны неисправностями на программном и сетевом уровне, однако статистика за последние полгода говорит, что чаще всего они возникают из-за человеческого фактора. О том, что становится причиной технических проблем, эксперты по кибербезопасности рассказали «Коммерсанту».

Руководитель группы сопровождения клиентов «КРОК Облачные сервисы» Ренат Сайфутдинов отметил, что в большинстве случаев недоступность сервисов возникает из-за неисправностей на программном или сетевом уровне. «По статистике сбоев за последние полгода, наиболее масштабные инциденты связаны с человеческим фактором», — раскрыл россиянам причину постоянных неполадок эксперт.

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Как отметил директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов, в большинстве компаний существуют механизмы автоматического восстановления, которые быстро предотвращают сбой. «Угроза появляется, когда формируется набор событий: сбой в информационной безопасности, технологические ошибки, человеческий фактор», — заявил эксперт. По его словам, в таком случае глобальный сбой конкретного сервиса неизбежен. Он отметил, что вероятность технических проблем пропорционально растет с количеством участников в сети.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов объяснил, что причинами наиболее резонансных сбоев за последние месяцы чаще всего становились неполадки в работе глобальных провайдеров. В пример он привел сбой самой распространенной в мире облачной платформы AWS в ноябре 2020 года, что привело к сбоям у многих других сервисов. Голованов отметил, что технические проблемы также могут быть вызваны техногенными происшествиями: в 2018 году жители Сеула на два дня лишились доступа к интернету из-за пожара в аппаратной одного из крупнейших операторов страны.

По словам IT-специалиста, не существует единого решения, которое гарантировало бы бесперебойную работу всего интернета. «Кроме того, несмотря на автоматизированность большинства процессов, свою, пусть и небольшую, долю в них сохраняет человеческий фактор», — объяснил специалист. «Главное, что могут и должны сделать компании в современных условиях,— обеспечить безопасность данных на случай подобных сбоев», — добавил он.

Ранее пользователи Telegram в очередной раз сообщили о сбоях в работе мессенджера. Со сбоем столкнулись жители мегаполисов России, а также Украины и Белоруссии. Кроме того, на неполадки пожаловались пользователи из ряда европейских стран.