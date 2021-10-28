Макрону предрекли проблемы на выборах после попытки госпереворота

Президент Франции Эммануэль Макрон может столкнуться с проблемами на выборах, запланированных на апрель 2022 года, из-за роста антисистемных настроений в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев.

По его словам, раскрытая недавно попытка госпереворота — лишь одно из последних проявлений подобных настроений. До этого они выражались в форме демонстраций «желтых жилетов» и открытых писем отставных и действующих военных, которые призывали спасти страну от гражданской войны из-за наплыва мигрантов. Политолог подчеркнул, что заговоры с целью переворота — удел маргинальных фигур и сторонников всевозможных конспирологических теорий, нежели серьезных политиков. «Все прекрасно понимают, что в сегодняшних условиях, как бы ни были сильны проблемы во Франции, все-таки силовая попытка захвата власти вряд ли будет иметь успех», — отметил Чихачев, добавив, что скандал никак не дискредитирует правых политиков-оппонентов Макрона на выборах.

При этом оппозиционные кандидаты могут воспользоваться этими подобными настроениями в обществе, чтобы заручиться поддержкой большего числа избирателей. «В стране существуют антисистемные настроения, которые в различных формах проявляются. И вот одной из этих форм будет голосование на выборах 2022 года», — предрек Чихачев.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило попытку государственного переворота. По данным следователей, смену власти во Франции планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключенный под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники.

Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал террористическое сообщество с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные. По итогам анализа переписки между участниками заговора следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.