Мир
 
Последние новости
Раскрыты подробности распространения фейков о коронавирусе в Facebook
В Госдуме назвали условия появления паспортов с третьим гендером
В российском городе на глазах у детей в школе обрушился потолок
Антидепрессант оказался полезен с тяжелыми формами коронавируса
В еще одном регионе России закончилась вакцина «Спутник лайт»
В «Газпроме» оценили запасы газа
Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фото на выходе из клиники
В Кишиневе высказались за активизацию отношений с Москвой
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
В России оценили просьбу Польши дать скидку на газ
Новости партнеров
Прослушать новость

Макрону предрекли проблемы на выборах после попытки госпереворота

Политолог Чихачев: оппоненты Макрона могут воспользоваться антисистемными настроениями
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может столкнуться с проблемами на выборах, запланированных на апрель 2022 года, из-за роста антисистемных настроений в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев.

По его словам, раскрытая недавно попытка госпереворота — лишь одно из последних проявлений подобных настроений. До этого они выражались в форме демонстраций «желтых жилетов» и открытых писем отставных и действующих военных, которые призывали спасти страну от гражданской войны из-за наплыва мигрантов. Политолог подчеркнул, что заговоры с целью переворота — удел маргинальных фигур и сторонников всевозможных конспирологических теорий, нежели серьезных политиков. «Все прекрасно понимают, что в сегодняшних условиях, как бы ни были сильны проблемы во Франции, все-таки силовая попытка захвата власти вряд ли будет иметь успех», — отметил Чихачев, добавив, что скандал никак не дискредитирует правых политиков-оппонентов Макрона на выборах.

При этом оппозиционные кандидаты могут воспользоваться этими подобными настроениями в обществе, чтобы заручиться поддержкой большего числа избирателей. «В стране существуют антисистемные настроения, которые в различных формах проявляются. И вот одной из этих форм будет голосование на выборах 2022 года», — предрек Чихачев.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило попытку государственного переворота. По данным следователей, смену власти во Франции планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключенный под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники.

Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал террористическое сообщество с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные. По итогам анализа переписки между участниками заговора следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Во Франции предотвратили попытку госпереворота
Макрон вышел к народу и получил пощечину
Макрону написали третье письмо о провале ситуации с безопасностью во Франции
Другие материалы рубрики
Мир00:0122 сентября
Ангела Меркель

«Устала от власти и от народа»

Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
13:0327 октября

Лавров отреагировал на подарок из Норвегии фразой «это для воды или виски?»

12:4827 октября

Генерал-майор Китая назвала ядерную сделку США и России бессмысленной

12:1127 октября

Мечеть во Франции закрыли из-за пропаганды терроризма

Мир00:0118 сентября

«Тут каждый день длиною в год»

Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
11:4827 октября

В США трое детей прожили год с трупом брата

11:4427 октября

Кандидат в канцлеры Германии рассказал о нужде страны в газе

11:2727 октября

Хулиганы во Франции сожгли 15 машин и напали на полицейских

Мир00:1016 сентября

«Маневры за спиной Москвы»

США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
10:2027 октября

Конгрессмены в США потребовали отказаться от продажи истребителей F-16 Турции

10:2527 октября

Байдена призвали не вводить санкции против Индии из-за ее сделки с Россией

09:3927 октября

Послы ФРГ и Франции рассказали о перспективах зеленой экономики в России

Россия
Московские рестораны при отелях нашли способ обойти ковидные ограничения
Рошаль заявил о готовности сесть в СИЗО вместо обвиняемой в убийстве Сушкевич
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
Власти Москвы назвали число переболевших COVID-19 детей с начала пандемии
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
В Москве понадеялись избежать коллапса системы здравоохранения
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Названа главная опасность для британской экономики
Выгоду «Газпрома» от кризиса в Европе опровергли
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Осталось 9 дней до окончания приема заявок на AI Journey Contest 2021 от Сбера
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Оперативники ФСБ ликвидировали террориста под Мурманском
В МВД объяснили причину уголовного дела на автора архива с пытками заключенных
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Алек БолдуинАктер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках.
Что известно о трагедии?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о выдаче интернет-заказов по QR-кодам в Перми оказалось недостоверным
«У людей должен быть выбор»
Как соцсети взламывают мозг человека и кто на самом деле их контролирует?
Ведущие Первого канала раскрыли секреты счастливого брака
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Обнародована финансовая отчетность «ВКонтакте»
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Google даст детям больший контроль над своими снимками в интернете
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Заправленный биотопливом Bentley Flying Spur пересек Исландию
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения сохранил прежние агрегаты
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Раскрыты характеристики недорогого седана Skoda Slavia
Все материалы
Среда обитания
Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Австралию решили засудить за нежелание спасать планету
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Все материалы