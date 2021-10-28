Во Франции предотвратили попытку госпереворота

Главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило попытку государственного переворота. Об этом пишет Le Parisien.

По данным следователей, смену власти во Франции планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключенный под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал «террористическое сообщество» с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.

По версии следствия, сторонники Дайе с полицейскими щитами и взрывчаткой планировали захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и министерства вооруженных сил, а также какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы транслировать оттуда свою пропаганду. План получил название «Операция Лазурь».

Призывы к восстанию Дайе начал в конце 2020 года в Малайзии, где он скрывался от французских правоохранителей по обвинению в похищении восьмилетней девочки. В апреле 2021 года экс-депутат Дайе разослал некоторым французским парламентариям сообщение с лозунгами о том, что «республика больше не является доминирующей идеей», «пришел час расплаты». Лишь один депутат обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

Адвокат Реми Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби отвергает любые обвинения в терроризме своего подзащитного. По его словам, экс-депутат призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».

В сентябре суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Кандидат политических наук, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что приговор является «зловещим предупреждением» для всех конкурентов нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона, которые намерены соперничать с ним на президентских выборах в 2022 году.

