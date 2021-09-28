Бросившего яйцо в Макрона студента поместили в психиатрическую больницу

Бросившему яйцо в Макрона французу провели психиатрическую экспертизу и обвинили в насилии

Студента, бросившего яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, поместили в психиатрическую клинику для лечения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Лиона.

Молодого человека задержали в понедельник, 27 сентября, и доставили в больницу Vinatier в Броне, к востоку от Лиона. Его обвиняют в совершении «насилия в отношении лица, наделенного государственной властью».

Прокуратура потребовала, чтобы 19-летний студент прошел психиатрическую экспертизу. В результате была выявлена необходимость принудительной госпитализации.

27 сентября во время визита Макрона на международную выставку гостеприимства и общественного питания в него запустили яйцом. Охрана президента задержала нападавшего.

17 сентября стало известно, что автора рекламного баннера, изображавшего Макрона в виде Адольфа Гитлера, принудили выплатить штраф в размере десяти тысяч евро. В суд на молодого человека подал лично президент Франции. Большой щит с Макроном в нацистской форме, с характерной прической и усиками, появился 20 июля на въезде в город Тулон.