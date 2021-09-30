В приговоре Саркози увидели «зловещее предупреждение» для конкурентов Макрона

Приговор бывшему французскому президенту Николя Саркози является «зловещим предупреждением» для всех конкурентов нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона, которые намерены соперничать с ним на президентских выборах в 2022 году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев.

Суд Парижа приговорил Саркози к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. По словам политолога, это первый случай во Франции, когда бывшего главу государства приговорили не к условному сроку, ни к символическому штрафу, а именно к реальному заключению. «Конечно, речь идет не о том, что Саркози отправится за решетку в тюрьму, он все-таки будет отбывать этот приговор, скорее всего, в виде домашнего ареста», — отметил Чихачев.

Эксперт назвал причины сурового приговора экс-президенту. Он напомнил, что избирательная кампания во Франции уже «набирает обороты». Действующая власть желает показать, что все еще держит инициативу в своих руках и может нанести удар по оппозиционным силам, прежде всего по партии «Республиканцы», которую возглавлял политик.

«Речь идет об ударе по Саркози как все еще влиятельной фигуре в право-центристских кругах, как таком наставнике, моральном лидере, с которым консультируются другие политические деятели, но не о нем как о кандидате», — подчеркнул Чихачев.

Политолог обратил внимание, что тенденция уголовного преследования политиков появилась не сегодня. Он привел в пример скандал с кандидатом в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийоном в 2017 году. Его подозревали в незаконном найме парламентских помощников.

Чихачев отметил, что дело Саркози — лишь продолжение политики Макрона, где важным программным пунктом является «чистота политической жизни». «Всем кандидатам, которые собираются выставить свою кандидатуру, лучше в лишний раз проверить все свои дела и всю свою минувшую карьеру. Повторение истории 2017 года, когда самого сильного соперника Макрона будут очернять всеми возможными способами, я бы не исключал», — заключил эксперт.

Ранее экс-президент решил подать апелляцию в суд после того, как его приговорили к одному году заключения. По решению суда, политик сможет отбыть наказание вне тюрьмы. Ему позволили сесть под домашний арест с электронным браслетом. Версия следствия гласит, что Саркози почти в два раза превысил дозволенный объем финансирования кампании, хотя знал о существовании порога.