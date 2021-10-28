На Ямале спасатели помогли застрявшей посреди реки семье с тремя детьми

Спасатели эвакуировали семью с детьми на Ямале, у которых сломалась лодка посреди реки

На Ямале спасатели нашли и эвакуировали семью — мужчину с детьми, у которых сломалась лодка посреди реки Таз, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Ямалспас».

Застрявших на реке мужчину и трех несовершеннолетних девочек эвакуировали в поселок Красноселькуп. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в ЯНАО удалось спасти тундровиков, которые вмерзли в лед на реке. Вызволенные из ледового плена пояснили, что двигались по реке, но в какой-то момент моторы лодок заглохли. Чтобы выбраться, мужчины были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. Также на реке был найден родственник одного из потерявшихся, который ранее сам выдвинулся на поиски. Всех троих доставили в поселок Тазовский. Помощь медиков мужчинам не потребовалась.