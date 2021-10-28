Турция отказалась от покупки украинских двигателей для танка Altay

Основной боевой танк Altay получит южнокорейские двигатели Doosan Infracore DV27K. Турция отказалась от покупки украинских танковых двигателей, которые предлагали для перспективной машины. Об этом сообщает «Российская газета».

Турция заключила соглашение с Южной Кореей на поставку двигателей Doosan Infracore DV27K. Мощность дизельного силового агрегата с водяным охлаждением составляет 1500 лошадиных сил.

Изначально турецкие конструкторы планировали получить немецкий силовой агрегат MTU 833 Ka-501 с трансмиссией Renk. Двигатель установили на опытные образцы танка, но позже немецкая сторона отказалась от сотрудничества.

После этого Харьковский завод имени Малышева предложил разработчикам танка оппозитные двигатели 6ТД-3. Мощность дизельного силового агрегата составляет 1400 лошадиных сил. Издание отмечает, что пока существует только макет двигателя.

Ранее издание Defense News написало о проблемах турецкого танка Altay. Турецкая компания BMC, которая производит танк, сокращает персонал. Также у разработчиков машины нет доступа к ключевым технологиям производства силового агрегата и брони танка.

В сентябре «Российская газета» обратила внимание на видео с редкой модификацией танка Т-72. Запись демонстрирует Т-72МП с двигателем 6ТД-1 мощностью в 1000 лошадиных сил. Модификацию советского танка разработали в середине 1990-х годов.