В США увидели в «Северном потоке-2» решение мирового энергокризиса

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas The Railroad Commission of Texas, RRC), регулирующей нефтяную отрасль в штате, Райан Ситтон увидел в «Северном потоке-2» решение мирового энергокризиса. Он заявил об этом РИА Новости.

По словам эксперта, ввод газопровода в эксплуатацию может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке.

«В отдельности они (трубопроводы — прим «Ленты.ру» ) создают дополнительный доступ к рынку. Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии», — сказал Ситтон.

Он добавил, что президент США Джо Байден оказался в трудном положении, поскольку вынужден зависеть от стран Ближнего Востока в этот период. При этом Байден не хочет казаться своим избирателям «мягким» в вопросе поставок нефти и газа. «На мой взгляд, сейчас он хочет показать, что силен — и в то же время ему приходится зависеть от стран Ближнего Востока, чтобы гарантировать поставки нефти на рынки», — высказался Ситтон.

Кроме того, по словам бывшего комиссара RRC, Байдену сложно казаться сильным, так как приходится «умолять другие страны производить больше нефти». В то же время американский лидер не хочет, чтобы это выглядело так, поскольку пытается «придерживаться зеленой повестки».

Ранее в октябре администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.

Осенью Европа столкнулась с энергетическим кризисом, связанным с резким ростом цен на газ. В начале октября они приближались к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем стоимость несколько снизилась.