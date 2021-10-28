В первую ночь локдауна в Москве избили полицейского в баре во время проверки

В московском баре «Опыт» на Арбате избили полицейского, который пришел проверять работу заведения во время локдауна. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, в полночь бар должен был прекратить работу, однако вечеринка в заведении продолжалась, поэтому туда наведался полицейский из ближайшего отдела МВД. Между правоохранителем и барменом завязался спор по поводу того, когда же наступает локдаун.

В ходе конфликта бармен схватил барный стул и ударил им полицейского. Тот успел прикрыть голову, в итоге удар пришелся по руке. Затем бармен набросился на силовика и оторвал ему погон. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В Москве и Подмосковье в четверг, 28 октября, начались нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Приостановлена работа большинства организаций, компаний сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Исключение составят организации, которые обеспечивают работу инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. Так, ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, а также служб доставки.