В Швеции предъявлены обвинения 36 активистам Black Lives Matter

В Швеции 36 активистов Black Lives Matter ответят за беспорядки в Гетеборге

Шведские власти заставят 36 активистов движения Black Lives Matter (BLM) ответить по закону за нарушения общественного порядка на демонстрациях в Гетеборге в 2020 году. Представителям BLM предъявлены обвинения в неподчинении полиции, нападениях на государственных служащих и вандализме, сообщает газета Göteborgs-Posten.

Для предъявления обвинений полицейские отсмотрели в общей сложности 145 часов видеоматериалов с уличных камер, дронов, камер в магазинах и частных съемок. «Участники беспорядков нападали на полицейских, кидали камни в них и служебные автомобили», — описывает действия протестующих прокурор Элизабет Труве.

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В июне 2020 года после гибели Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис по всему миру прокатилась волна демонстраций сторонников Black Lives Matter. Протестующие требовали найти и наказать виновных в инциденте с Флойдом, а также искоренить расизм в правоохранительных органах западных стран, прежде всего — в США.

Крупный шведский город Гетеборг также стал местом проведения демонстраций. После завершения официальной части сторонники движения BLM, большинство из которых были представителями меньшинств, устроили там массовые беспорядки — нападали на полицейских, громили витрины магазинов, портили общественное имущество.

Летом в Гетеборге убили полицейского. По словам очевидца, неизвестные выстрелили в правоохранителя из проезжавшей машины, когда тот вел с ними беседу. В Швеции это первое убийство полицейского за 14 лет.