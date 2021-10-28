Белому мужчине присудили 10 миллионов долларов компенсации за его расу и пол

В США уволенный в 2018 году сотрудник компании Novant Health смог добиться получения от работодателя компенсации в 10 миллионов долларов. Бывший вице-президент по маркетингу и коммуникациям Дэвид Дюваль выиграл в суде, доказав, что был уволен из-за своего пола и расы, которые не соответствовали «политике разнообразия» компании. О подробностях дела рассказывает Business Insider.

С 2013 года Дюваль работал в компании Novant Health вице-президентом по маркетингу и коммуникациям, однако был внезапно уволен без объяснения причин 30 июля 2018-го. После этого работодатель нанял на его место темнокожую женщину. Дюваль посчитал, что его смещение с должности произошло из-за желания компании повысить уровень полового и расового разнообразия в руководстве компании, и подал иск в суд.

Суд Северной Каролины, рассмотрев дело бывшего вице-президента, пришел к выводу, что белый мужчина действительно стал жертвой стремления Novant Health к инклюзивности. «Раса и пол Дюваля стали решающим фактором в его увольнении», — заключили присяжные в своем вердикте, и суд вынес решение о приличной компенсации.

В компании не согласны с решением суда. Ее представители считают, что Дюваля уволили из-за его неэффективности на рабочем месте, без дискриминации по половому или расовому признаку, и собираются подавать апелляцию.

В августе СМИ сообщали, что в американском штате Кентукки белых преподавателей местного университета заставляли признать свою «неполноценность» на обязательных «антирасистских» семинарах.