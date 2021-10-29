Невеста обнаружила признаки смертельно опасной болезни за неделю до свадьбы

Жительница Бедфорда, Англия, 37-летняя Джемма Блезард примеряла свадебное платье за неделю до церемонии бракосочетания и обнаружила на теле признаки смертельно опасной болезни. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2013 году Блезард готовилась к свадьбе с возлюбленным. Во время примерки платья невеста нащупала небольшое уплотнение в области груди. Она решила не поддаваться панике, вышла замуж и отправилась в путешествие на медовый месяц.

На отдыхе похожее на шишку уплотнение продолжило расти, и работающий в отеле доктор посоветовал Блезард обратиться к врачу и пройти обследование сразу после возращения в Англию. Британские медики диагностировали у женщины рак груди и порекомендовали ей удалить яичники, чтобы избежать распространения рака. «Это было трудным решением, но я смирилась с тем, что моя дочь Молли будет моим единственным ребенком, и решилась на операцию», — рассказала британка.

Во время лечения ее отношения с мужем испортились, и они решили развестись. Вскоре после развода Блезард вышла в ремиссию. Однако в 2018 году рак вернулся, и британка перенесла мастэктомию и множество сеансов радиотерапии и химиотерапии.

В 2019 году женщина открыла бизнес в сфере консалтинга и полностью в него погрузилась. При этом британка не забывала про здоровье и проходила регулярные осмотры. Во время одного из них, в апреле 2021 года, у нее снова диагностировали рак, но на этот раз неизлечимый. Теперь Блезард проходит продлевающее жизнь лечение и собирает деньги на терапию и лекарства на краудфандинговой платформе. На момент написания новости было собрано 60 тысяч фунтов стерлингов (5,8 миллиона рублей).

По словам британки, ее дочь понимает, что у матери неизлечимая болезнь. Женщина стремится как можно больше времени проводить с Молли. «Когда я умру, Молли будет жить с отцом, а мои родители будут принимать активное участие в ее жизни», — заключила Блезард.

Ранее сообщалось, что смертельно больная 62-летняя невеста из Чешира, Великобритания, вышла замуж за давнего возлюбленного несмотря на недуг. По словам женщины, она хотела провести не только свадьбу, но и прощальную церемонию, во время которой она сможет увидеть друзей и родных.