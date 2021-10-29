Чернокожая рестлерша снялась в откровенном платье

Джейд Каргилл опубликовала фото в черном откровенном платье в Instagram

Американская профессиональная рестлерга Джейд Каргилл опубликовала откровенное фото в черном платье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Чернокожая американка предстала перед подписчиками в вечернем платье. Пост вызвал одобрение среди фанатов Каргилл. Снимок сделан профессиональным фотографом Жаном Филипом Де Ро.

Американская рестлерша регулярно публикует откровеное фото, где демонстрирует свою спортивную форму. У американки 750 тысяч подписчиков в Instagram.

В сентябре Каргилл предстала перед подписчиками в белом купальнике. На снимке 29-летняя спортсменка в бикини стоит под струей воды.

Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.

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