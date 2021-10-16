Рестлерша восхитила фанатов снимками в платье откровенного кроя

Рестлерша Джейд Каргилл поделилась серией новых фото. Снимки доступны в ее Instagram-аккаунте.

Американка выложила две фотографии в платье откровенного кроя, который открывает ногу от бедра и спину. Каргилл сфотографировала собственное отражение в зеркале. «Тотальный нокаутный наряд», «Невероятно», «Жара!» — восхитились фанаты в комментариях.

В сентябре Каргилл также опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Она предстала перед подписчиками в белом купальнике. На снимке 29-летняя спортсменка в бикини стоит под струей воды.

Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.