Рестлерша снялась в полупрозрачном белье

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл снялась в полупрозрачном белье. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
Американка предстала перед подписчиками в черном полупрозрачном белье в ванной комнате. Фото набрало более 46 тысяч лайков спустя три часа после публикации. В комментариях пользователи выражают восхищение спортсменкой.
21 февраля Каргилл снялась в бикини и продемонстрировала накачанный пресс в Instagram.
Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.