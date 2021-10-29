Назван метод защиты детей от COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал метод, который позволит защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции. По его словам, это возможно лишь благодаря вакцинации взрослых, сообщает Ura.ru.

«Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, потому что дети переносят штамм "Дельта", заражают друг друга и несут это все домой», — подчеркнул вирусолог. Также он заявил, что дети также могут переболеть штаммом «Дельта» в тяжелой форме, однако, обычно, переносят его легче, чем взрослые и пожилые люди.

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В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что дети почти не носят маски и их сложно заставить соблюдать социальную дистанцию. Поскольку прививать их разрешат лишь в начале ноября, и то не принудительно, он согласился с мнением, что единственным вариантом на данный момент обезопасить подростков является защита окружения вокруг них, и призвал контактирующих с ними взрослых вакцинироваться и пользоваться масками.

Ранее пульмонолог и заместитель главного врача ДГКБ № 1 Татьяна Алиева назвала основные симптомы COVID-19 у детей. По ее словам, коронавирус может развиваться по двум сценариям. Первый вариант связан с резким повышением у ребенка температуры до 39 градусов, второй — с невысоким повышением температуры, которая держится в течение нескольких дней.