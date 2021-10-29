Россиянам подсказали способ заработать на подвалах

Собственникам помещений в многоквартирных домах (МКД) подсказали, как вернуть ранее отчужденные подвалы и чердаки в состав общего имущества. Использование данных помещений под сдачу в аренду может позволить жильцам заработать дополнительные средства на ремонт здания и другие нужды, пишет «Парламентская газета» 29 октября.

Согласно Жилищному кодексу, все части и помещения жилого дома, где более одной квартиры, относятся к общему имуществу собственников. Под данную категорию попадают крыши, фасады, чердаки, подвалы, лестничные клетки, колясочные. В 1990-х и в начале 2000-х годов ряд помещений, от использования которых можно было получить выгоду, начали незаконно отчуждать. Право долевой собственности на общедомовое имущество возникло у россиян с момента приватизации ими жилья.

Наиболее остро стоит проблема с тем, что собственники квартир не могут распоряжаться подвалами и чердаками в домах на центральных улицах российских городов, где подобные помещения чаще всего заняты предпринимателями, рассказала председатель московского ТСЖ «Дом на Фурманном» Татьяна Лебедева.

При этом жильцы могут извлекать пользу, распоряжаясь возвращенным имуществом. «Самый простой способ — использовать их для собственных нужд. Если в доме сохранилась колясочная, там можно хранить коляски и велосипеды. Раньше для этого использовались подвалы, но теперь это запрещено противопожарными правилами, что, как мне кажется, противоречит духу Жилищного кодекса», — пояснила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Если в подвале не размещены коммуникации, то его можно сдавать в аренду. Зачастую общее имущество, предназначенное для обслуживания дома, оказывается на балансе местной администрации или юридического лица. «Для дома это настоящая беда. В лучшем случае люди недополучают доходы или им просто неудобно, а в худшем — это создает угрозу безопасности», — добавила Разворотнева.

Для того, чтобы начать процедуру возврата отчужденных помещений в состав общего имущества, нужно в управляющей компании запросить копию поэтажного плана дома с пометками о назначении помещений. В Росреестре можно получить выписку о праве собственности. Дальше следует обращаться к органам власти или в суд, чтобы определить дальнейшую судьбу занятых помещений.

«Не существует ни одного правоустанавливающего документа, который является основанием включения в муниципальную собственность или в собственность субъекта общедомовых помещений. Эти объекты не существуют самостоятельно, они — часть любого дома. Средства от использования возвращенных в общее имущество подвалов собственники могут, например, направлять на взносы в фонд капремонта.

Ранее юристы напомнили россиянам, что за самовольную перепланировку в квартирах грозят большие штрафы, как и за незаконное подключение к коммунальным сетям. Денежные санкции за подобные нарушения достигают 15 тысяч рублей.