Стало известно об увольнении Шайи ЛаБафа из фильма «Назови меня своим именем»

Американского актера Шайю ЛаБафа лишили роли в фильме «Назови меня своим именем», в котором он должен был сыграть вместе с Тимоти Шаламе. Об этом сообщает GQ.

Об увольнении артиста стало известно из мемуаров кинематографиста Джеймса Айвори, написавшего сценарий для картины. Он признался, что его очень впечатлило прослушивание с участием ЛаБафа и Шаламе, так как они убедительно сыграли роль влюбленной пары. Однако в итоге артист так и не получил эту работу из-за плохой репутации.

«Он тогда поссорился со своей девушкой. Еще он отбивался от полиции, которая пыталась его успокоить. И Лука [речь идет о режиссере "Назови меня своим именем" Луке Гуаданьино — прим. "Ленты.ру") не стал звонить ни ему, ни его агенту», — рассказал Айвори.

Романтическая драма «Назови меня своим именем» вышла в 2017 году. Вместо ЛаБафа одну из главных ролей в ней сыграл Арми Хаммер. В том же году ЛаБафа задержали поздней ночью в городе Саванна, штат Джорджия, за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде.

11 декабря прошлого года стало известно, что исполнительница FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.