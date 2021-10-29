Оценено негативное влияние алгоритмов PornHub на секс по всему миру

Исследователь искусственного интеллекта в Калифорнийском университете в Беркли, бывший сотрудник подразделения Facebook по изучению искусственного интеллекта Марк Фаддул оценил негативное влияние алгоритмов PornHub на формирование сексуальной культуры в мире. В интервью «Ленте.ру» специалист заявил, что платформа для взрослых имеет серьезное воздействие на людей в разных странах.

«PornHub, как и любая другая платформа, направлена на максимальное вовлечение. Естественно, алгоритм составляет на пользователя профайл, чтобы показывать ему более релевантный контент, в том числе и рекламу. И делается этот сбор не всегда с согласия самого пользователя», — заявил Фаддул.

Бывший сотрудник Facebook добавил, что алгоритмы сервиса «имеют огромное влияние на формирование сексуальной культуры» во всем мире. Однако он подчеркнул, что тема еще до конца не изучена специалистами. В качестве примера Фаддул привел распространенный в интернете жанр порно «инцест», объяснить популярность которого сегодня непросто.

«Не до конца понятно — это отражение вкуса людей, их желания или еще что-то, но очевидно, что это популярное явление среди людей с определенными сексуальными фантазиями. Алгоритмы это видят и только популяризируют достаточно спорную тему», — подытожил эксперт.

Подробнее о том, как алгоритмы популярных сервисов влияют на людей и могут ли люди влиять на работу алгоритмов — в большом интервью Фаддула «Ленте.ру». Интервью выходит в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» — комплексного исследования о том, как алгоритмы соцсетей, мессенджеров и других интернет-сервисов влияют на общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях воздействует на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, влияет на интеллектуальные способности людей. Кроме того, на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.