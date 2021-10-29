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В планах Китая увидели угрозу для российского угля

«Ведомости»: снижение цен на уголь в Китае до $85 за тонну угрожает российским угольщикам
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Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Планы китайских властей относительно цен на уголь могут привести к их существенному снижению — в такой политике увидели угрозу для прибыльности российских компаний. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Январские фьючерсы на энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу уже упали почти в два раза с рекордных максимумов десятидневной давности — до 1033,8 юаня за тонну (161,59 доллара). Поводом для этого стало прямое вмешательство Госкомитета по делам развития и реформ в регулирование стоимости топлива.

Пекин установил целевой показатель для среднесрочной биржевой стоимости в 1200 юаней за тонну (187,9 доллара). Этот уровень близок к среднемировым, но значительно, до полутора раз, ниже предложений китайских угольщиков.

Как утверждают источники, вскоре власти хотят довести целевой показатель до 800-900 юаней (125-140 долларов), чтобы генерирующие компании могли работать без убытков. А в финале речь пойдет о 440 юанях за тонну (68,8 доллара).

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указал, что с учетом планов Китая по увеличению добычи угля снизить его стоимость удастся уже в первом полугодии 2022 года. Александр Габуев из Московского центра Карнеги считает, что до конца ноября Китай в состоянии резко нарастить добычу за счет расконсервации старых шахт.

Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов отметил, что прибыльность российских поставок угля неизбежно сократится. В среднем при поставках топлива через порты Дальнего Востока выгодной продажа в Китай становится при цене 85 долларов за тонну (550 юаней). Но уже при цене ниже 600 юаней объемы придется корректировать. Подобные цифры приводит и Красноженов.

Президент России Владимир Путин в начале сентября признал, что страна не может полноценно воспользоваться ростом цен на глобальном рынке угля, потому что не увеличила пропускную способность железных дорог на Дальнем Востоке. Такие работы проводятся в настоящее время, но до их завершения еще далеко.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предсказал, что российская угольная стратегия, утвержденная год назад, неизбежно провалится, так как составлена без учета глобального энергетического перехода. По его мнению, даже если сейчас на поставках в Китай можно было бы заработать, то в среднесрочной перспективе такая ориентация обречена.

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