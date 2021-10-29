Проходивший по делу журналиста Холодова генерал-майор ВДВ покончил с собой

В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, тело погибшего было обнаружено в его квартире в Ивантеевке. По данным Telegram-канала «112», бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ застрелился из наградного пистолета. В девяностые генерал-майор проходил по громкому уголовному делу об убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова в качестве свидетеля.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, уточняются все детали случившегося.

9 августа сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели 70-летнего генерал-майора милиции, бывшего начальника управления МВД по Рязанской области Ивана Перова. Он покончил с собой в загородном доме в Солотче.