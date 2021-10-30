Латвийский голкипер клуба НХЛ запретил партнерам атаковать ворота россиянина

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс отметился красивым жестом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Латвии на последних секундах встречи запретил партнерам по команде атаковать ворота соперника, которые защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. К тому моменту «Рейнджерс» вели со счетом 4:0. Мерзликинс не захотел, чтобы соперник лишился сухого матча.

Команда из Нью-Йорка в Twitter поблагодарила латвийского игрока за его поступок. Для Шестеркина этот шатаут стал первым в сезоне.

В мае 2017 года Мерзликинс заявил, что что ему «не нравятся Россия и КХЛ», а первое впечатление о Москве — «не очень». Позже он извинился за свои слова.