Бывший игрок НХЛ обвинил тренера в сексуальных домогательствах

Канадский хоккеист Кайл Бич обвинил бывшего видеотренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Брэда Олдрича в сексуальных домогательствах. Его слова приводит TSN.

Спортсмен рассказал, что в 2010 году перед финальной серией розыгрыша Кубка Стэнли тренер включил порнографическое видео и мастурбировал перед ним без его согласия. Он пытался заставить Бича вступить с ним в сексуальный контакт угрозами. «Я знаю, я не один такой. Это уничтожало меня изнутри. И я хочу, чтобы все знали, что вы не одни, и если такое случается, то надо говорить», — заявил игрок.

26 октября руководство НХЛ оштрафовало «Чикаго» на два миллиона долларов за отсутствие реакции на случившееся. Кроме того, Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера команды, который он занимал с 2009 года. За время его работы на данном посту клуб трижды стал обладателем Кубка Стэнли.

Кайл Бич был задрафтован «Чикаго Блэкхокс» в 2008 году. Он не сыграл ни одного матча в НХЛ. В данный момент 31-летний защитник играет за немецкую команду «Эрфурт Блэк Драгонс».