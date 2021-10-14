Гимнастка Байлз призвала распустить Олимпийский комитет США

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони обратились к Конгрессу США с требованием распустить руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны из-за скандала с участием бывшего врача сборной Ларри Нассара. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Гимнастки заявили, что некоторые высокопоставленные чиновники комитетов сохранили должности, несмотря на случившееся. По их мнению, комитет не предпринял действий по борьбе с сексуальным насилием в сборных. «Последствия этого ужаса все еще остаются. И они никогда не исчезнут из моей жизни», — заявила Байлз.

В сентябре этого года Байлз выступила с критикой в адрес Федерального бюро расследований (ФБР) в связи с делом врача-педофила Нассара. Спортсменка дала показания перед Сенатом США, в котором обвинила сотрудников ФБР в игнорировании жалоб в адрес врача.

Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Байлз, Райсман, Габриэль Дуглас и Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.