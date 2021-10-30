Приставы начали принудительно взыскивать многомиллионные штрафы с Facebook

Российские судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания многомиллионных штрафов с американской компании Facebook за отказ удалить противоправный контент. Информация, которую социальная сеть должна была удалить, содержала призывы к участию в митингах. Об этом стало известно из электронного банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает Интерфакс.

Согласно размещенным данным, судебным приставам поступили протоколы на 17 миллионов рублей, по которым начато исполнительное производство. При этом ранее приставы завели восемь исполнительных производств на Facebook о принуждении к выплате штрафов, из них шесть — по 3 миллиона рублей, еще два — по 4 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Facebook, над взысканием которых работает ФССП, составляет 43 миллиона рублей.

Отмечается, что все штрафы назначены на основании решения Мирового суда Таганского района Москвы, который ранее отказал Facebook в отсрочке оплаты многомиллионных штрафов за отказ удалять запрещенную на территории России информацию.

Всего с начала 2021 года американская компания получила в России штрафов более чем на 80 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент и за отказ локализовать данные российских пользователей.