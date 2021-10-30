Российскую школьницу спасли от педофила благодаря умным часам

В Подмосковье спасли 8-летнюю девочку от педофила благодаря умным часам. Об этом в субботу, 30 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным канала, 29 октября около восьми вечера школьница исчезла в поселке Купавушка во время прогулки. Подозреваемый увел девочку с площадки, и в нужное время родители не смогли с ней связаться. Они немедленно обратились к сотрудникам правоохранительных органов, и те, узнав, что на руке у нее умные часы, установили ее геолокацию.

Ребенка нашли в бане вместе с подозреваемым. Злоумышленник был задержан и доставлен в участок, девочка в больнице.

26 октября в Челябинской области тюремный срок получил 31-летний россиянин, изнасиловавший подростка и заразивший его ВИЧ-инфекцией.