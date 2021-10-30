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Сотрудница ресепшена назвала самые раздражающие привычки постояльцев отеля

Администратор отеля возмутилась частым требованиям гостей бесплатно повысить класс номера
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Кадр: sammiekahkola / Tiktok

Жительница Великобритании, которая работает на ресепшене в гостинице, назвала самые раздражающие привычки постояльцев отеля. Британка с никнеймом @sammiekahkola записала видео в TikTok, где рассказала о работе в сфере гостиничного дела и о том, как она справляется с трудными клиентами. На записи, которая набрала более 300 тысяч просмотров, обратил внимание таблоид The Sun.

В частности, Сэмми Кахкола (Sammie Kahkola) возмутилась частыми требованиями гостей бесплатно повысить класс номера. По ее словам, постояльцы всегда ожидают, что им просто так поменяют забронированный номер на более лучший, и говорят: «Если номер свободен, то почему вы не можете просто поселить меня туда, он же не будет использоваться другим гостем». Многие комментаторы поддержали администратора отеля и признали подобное поведение гостей наглостью: «Люди, бизнес не работает так», «Какая наглость», «Давайте проведем параллель, предположим, клиент заказал бургер, но ожидал стейк, потому что в ресторане был один доступный».

Кахкола также рассказала, что некоторые постояльцы не хотят платить за поздний выезд из отеля и пытаются обмануть работников гостиницы. Такие гости выселяются, спускаются к стойке регистрации, расплачиваются за проживание, но затем возвращаются в номер, думая, что это поможет им избежать дополнительной платы.

Также Кахкола отметила, что малая доля гостей уверена, что проживание в отеле будет бесплатным, если они избегут процедуры выезда и не расплатятся на стойке регистрации. Девушка рассказала, как один клиент отеля, где она работает, позвонил и пожаловался на то, что с него сняли плату за комнату, в которой он останавливался на ночь несколькими днями ранее. Он заявил, что не подошел к ресепшену при выезде и поэтому гостиница не имеет права снять средства с его карты.

Ранее владельцы и сотрудники отелей перечислили самые раздражающие привычки постояльцев. Среди них — воровство и нежелание платить за напитки в баре.

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