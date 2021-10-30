Макрон раскрыл планы Европы на случай усугубления энергокризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план действий стран Европы на случай усугубления энергокризиса. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам французского лидера, только скоординированные действия стран помогут восстановить экономику и избежать дальнейшего увеличения цен на газ.

«В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики», — заявил Макрон.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал действия России на газовом рынке Европы шантажом, который она использует, чтобы добиваться принятия выгодных для себя решений. По версии Варшавы, Москва сознательно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Цены на газ в Европе начали резко расти с начала сентября. 6 октября они установили абсолютный максимум, поднявшись почти до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. В тот же день по итогам совещания по энергетике президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова увеличить поставки для стабилизации европейского рынка. После слов главы государства цены снизились.