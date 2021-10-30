Стало известно о финансовых проблемах выпавшего из окна 25-го этажа хоккеиста

У российского хоккеиста Ивана Биткина, погибшего в результате падения из окна 25-го этажа, были финансовые проблемы. Об этом стало известно из интервью знакомого игрока Telegram-каналу «112».

Мужчина, имя которого не называется, рассказал о том, что последние полгода спортсмен у всех занимал деньги. При этом он обманывал друзей и не возвращал долги. С чем было связано такое поведение, источник не пояснил.

Знакомый также затруднился предположить, что могло стать причиной несчастного случая. «Может, связался не с той компанией или что еще хуже, это я без понятия», — добавил источник.

О гибели Биткина стало известно ранее в субботу, 30 октября. Падение из окна 25-го этажа произошло в Москве в доме на Хорошевском шоссе. Игрок упал на козырек технического этажа и погиб на месте.

24-летний Биткин на протяжении карьеры выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он играл на позиции защитника.