Россиян предупредили о появлении «отверстий» в легких из-за коронавируса

Пульмонолог Пурясев: у пациентов с коронавирусом в легких могут появиться свищи

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев предупредил россиян, что у пациентов с легочными осложнениями из-за коронавируса может развиться свищ. В легких фактически могут появиться подобия отверстий, сообщает URA.RU.

По словам врача, коронавирус может вызвать воспаление легких, из-за чего их стенки деформируются и появляются гнойники, похожие на дырки. «Это серьезнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови, и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя», — пояснил Пурясев.

Специалист уточнил, что подобное осложнение может развиться не только у пациентов с коронавирусной инфекцией. Появлению свищей подвержены люди, страдающие алкоголизмом, трофическими расстройствами, или те, у кого нарушен режим питания. «Но бывает и так, что прилетает очень агрессивная инфекция, и здоровые люди валятся, как бревна», — отметил пульмонолог.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков оценил скорость развития тяжелой формы COVID-19. По его словам, наихудший сценарий предполагает, что форма коронавируса с тяжелым поражением легких может развиться через 3-5 дней после появления первых симптомов высокой лихорадки.