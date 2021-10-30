Банкир объяснил невозможность повторения истории с вкладами 90-х

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев объяснил, почему повторение истории с вкладами. которая была в 1990-х годах, невозможно. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как объяснил Гусев, к середине десятилетия в России насчитывалось около 3 тысяч банков. Они конкурировали не только друг с другом, но и с финансовыми пирамидами. Вкладчики нередко имели дело с недобросовестными игроками и теряли сбережения, пояснил банкир.

Уже в 2003 году был принят закон о защите вкладов, в 2004 году создано Агентство по страхованию вкладов, а с 2013 года Центральный банк и агентство проделали «гигантский объем работы» по укреплению банковской системы, напомнил Гусев. «Недобросовестные и слабые игроки рынка, искажавшие конкуренцию и насыщавшие банковскую систему токсичными активами, удалены с рынка или проходят процедуру финансового оздоровления», — пояснил он.

27 октября сообщалось, что многие крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам. Центробанк 22 октября резко поднял ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых.