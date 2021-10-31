Неизвестный обрушился с криками на жену Петросяна

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась на незнакомца, который в ответ на ее замечание обрушился на нее с криками. Об этом пишет «Пятый канал».

Как рассказала Брухунова, она сидела на лавочке в пустом парке, когда в двух метрах от нее остановился молодой человек с сигаретой и начал курить. Женщина попросила его отойти в другое место. Однако мужчина резко отреагировал на ее просьбу.

«Тут он на меня обрушился, что я такая идиотка, как я себя веду, что понаехали и прочее», — поведала Брухунова. Женщина призналась, что это ее шокировало, поскольку раньше она никогда в подобные ситуации не попадала.

Ранее члены съемочной группы турецкого сериала «Основание: Осман» пожаловались правоохранителям на актера, звезду сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита за оскорбления на съемочной площадке. По их словам, в декабре 2020 года артист вышел из палатки и принялся ругаться на сидевших рядом с ней людей, «глядя каждому из них в глаза».