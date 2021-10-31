Россиянам назвал способ отличить фейковое приложение от настоящего

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с радио Sputnik назвал россиянам способ отличить фейковое приложение от настоящего.

По его словам, многие покупатели, заказывая и оплачивая товары онлайн, пользуются мобильными приложениями, а не официальными сайтами магазинов. «Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности», — отметил он.

Также специалист посоветовал не реагировать на рекламу, которая всплывает на экране смартфона. «Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60 процентов», — добавил он.

Ранее на едином портале госзакупок появился тендер Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) на создание системы для мониторинга фишинговых сайтов. Министерство планирует начать искать мошенников в данных клиентских приложений и почтовых сервисов.