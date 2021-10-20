Названы способы отличить реальные отзывы в интернете от фейковых

Практика выбора товара, основываясь на отзывах в интернете, становится неэффективной, заявил аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев, передает радио Sputnik.

Выбирая покупку, отель, ресторан, россияне часто обращаются к отзывам в сети, отметил эксперт. Однако ценность данного источника информации снижают два фактора, считает Тарачев. В условиях пандемии коронавируса многие комментарии потребителей быстро теряют актуальность, особенно в ситуации с отелями и ресторанами. «Мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы, не старше двух месяцев», — добавил аналитик. Из-за ограничений, введенных против COVID-19, может меняться режим работы заведений. Подобную информацию следует проверять по телефону.

Вторым фактором, снижающим доверие к отзывам в интернете, является большое количество «заказных» комментариев. Иногда такие записи оставляют для рекламы или наоборот, чтобы создать негативное впечатление о продавцах-конкурентах. Распознать их поможет внимательность.

«Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет. У настоящих отзывов есть случайный разброс по дате», — назвал он способы отличить реальные комментарии в интернете от фейковых. Кроме того, ложные отзывы похожи по объему и стилистике написания. Настоящие обычно содержат много деталей, а копирайтер, как правило, не пользуется теми вещами, о которых пишет, и поэтому не имеет представления о них.

Ранее замглавы Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов заявил, что, вероятнее всего, достоверными будут короткие позитивные отзывы и более объемные негативные.