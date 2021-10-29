Минцифры начнет искать мошенников в приложениях

«Ъ»: Минцифры будет искать мошенников в данных из приложений и с почтовых сервисов

На едином портале госзакупок появился тендер Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) на создание системы для мониторинга фишинговых сайтов. Министерство планирует начать искать мошенников в данных из клиентских приложений и с почтовых сервисов, передает газета «Коммерсантъ».

Из опубликованной закупки следует, что на проект Минцифры потратит 132 миллиона рублей. Запуск планируется в середине 2022 года. В пресс-службе уточнили: новая система не собирается использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), созданные ранее Роскомнадзором. Для поиска будут использоваться приложения, почта и информация из зарубежных источников.

Эксперты в свою очередь полагают, что подобная система не справится с количеством фишинговых сайтов, поскольку попадание в нее одного не предотвратит создания десятка новых. В частности, такого мнения придерживается руководитель практики отечественного ПО «Крок» Александр Двинских. Он также считает, что подобные решения уже есть в коммерческих продуктах «Лаборатории Касперского» и Group-IB, поэтому именно эти компании должны претендовать на разработку.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников. Ведомство уже объявило тендер на около 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест. В нем объединят мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почту, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.