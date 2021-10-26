В России появится суперприложение для чиновников

«Ъ»: Минцифры запустит прототип суперприложения для госслужащих до конца 2022 года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует создать суперприложение для чиновников. Ведомство уже объявило тендер на около 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест, пишет газета «Коммерсантъ».

В суперприложении (super app) Минцифры планирует объединить мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почту, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное программное обеспечение. Первый рабочий прототип программы для госслужащих планируют запустить до конца 2022 года. На этом этапе суперприложение появится у самого заказчика, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.

«Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников», — подчеркнул директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Программа будет доступна для скачивания и установки на личные устройства сотрудников ведомств, ей также получится воспользоваться через браузер.

«Аппаратная часть системы будет доработана позже, на текущий момент у ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти — прим. «Ленты.ру») достаточно большой парк автоматизированных рабочих мест, и переоснащать его прямо сейчас будет лишними затратами», — добавил представитель Минцифры.

Ожидается, что суперприложение повысит уровень информационной безопасности и независимость министерств от санкционных рисков. Эксперт IT-компании «Контур» Андрей Мельников считает, что новая площадка «сконцентрирует все деловое общение сотрудников органов власти в едином и безопасном инструменте, размещенном в государственной инфраструктуре».

Ранее стало известно, что россиянам представят суперприложение «Госуслуги» в 2022 году. Ожидается, что оно станет полностью подстраиваться под профиль пользователя.