Социальная сеть LinkedIn перестанет работать в Китае

Официальные представители социальной сети LinkedIn сообщили, что сервис прекратит работу на территории Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стали строгие нормативные требования властей к интернет-ресурсам. Уточняется, что локализованная версия платформы будет закрыта в конце 2021 года. Вместо этого в Китае будет работать автономное приложение InJobs, разработанное специально для поиска работы на территории данной страны. В новом приложении не будет возможности делиться своими публикациями.

LinkedIn заблокирована в России с ноября 2016 года. Мосгорсуд удовлетворил требование Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети, поскольку она не перенесла серверы в Россию, а также незаконно собирала и передавала информацию о гражданах, не являющихся ее пользователями.