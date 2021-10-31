Вильфанд пообещал сильные заморозки в азиатской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, какая погода ждет россиян в предстоящие дни.

По его словам, по азиатской части России ударят морозы до минус 10-15 градусов. Вильфанд отметил, что холоднее всего будет в самых густонаселенных районах этой части страны — на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской области и в Алтайском крае.

«Там очень холодная погода, температура примерно на 5-6 градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов», — рассказал Вильфанд. Он уточнил, что дневная температура в этой части страны также не поднимется выше нуля.

При этом, на юге европейской части России установится очень теплая погода за счет антициклона. На Черноморском побережье столбики термометра поднимутся до 21-23 градусов, в Крыму — 17-18 градусов. «Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне», — отметил Вильфанд.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Урала и западной Сибири предупредили о надвигающихся 20-градусных морозах в начале ноября. По словам метеоролога, первые 20-градусные морозы по ночам ожидаются в Нижнем Тагиле, Омске, Сургуте и Тюмени. В Ханты-Мансийске в ближайшие дни температура опустится до минус 27 градусов.