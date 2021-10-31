Власти рассказали об убитых в Кызыле девочках

Убитые в столице Тувы девочки перевелись в школу Кызыла из Тоджинского района в начале года. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Владислав Ховалыг.

По его словам, в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. «Межведомственная комиссия социального блока провела экстренное совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа», — сообщил Ховалыг.

Глава региона подчеркнул, что особая ответственность за произошедшее лежит на местной власти. «Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», — добавил он и выразил соболезнование семье погибших.

Об убийстве девочек 9 и 14 лет в Кызыле стало известно ранее в воскресенье, 31 октября. Их тела со множественными травмами обнаружили на улице, младшая скончалась на месте, а старшая умерла в больнице.

По предварительным данным, мужчина, снимавший комнату в их квартире, сбросил девочек с балкона. В ночь на 31 октября у него случился конфликт с детьми, которые якобы шумели и мешали ему.