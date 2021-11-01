Объяснены попытки родственников Ельцина скрыть его пристрастие к алкоголю

Родственники первого президента России Бориса Ельцина пытаются скрыть его пристрастие к алкоголю из-за своей «совковости», заявил в интервью Ксении Собчак бывший пресс-секретарь и помощник политика Сергей Ястржембский. Выпуск опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В ходе интервью журналистка сказала, что дочь Ельцина Татьяна и его зять Валентин Юмашев делают многое для сохранения наследия экс-президента, однако «упорно отрицают то, что Борис Николаевич выпивал». «Я думаю, что это не выдавленная из себя до конца совковость, — объяснил Ястржембский. — С этим спорить невозможно, потому что это факт (о любви Ельцина к алкоголю — прим. «Ленты.ру»). Но я застал тот период, когда он пил только красное вино. И более того, у меня задача была такая — чтобы у нас на столе красное вино только было».

Он уточнил, что Ельцин перестал употреблять крепкий алкоголь в 1996 году, после операции на сердце.

Ранее, в феврале, другой экс-помощник Ельцина Георгий Сатаров заявил, что политик не был алкоголиком и позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело. Кроме того, бывшего президента невозможно было споить. «Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — отметил он.

Борис Ельцин был президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007-го в возрасте 76 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.