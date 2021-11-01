Посольство в Праге начало проверку информации о пропаже россиянина

Посольство России в Праге не располагает информацией о пропавшем в Чехии россиянине и начало проверку информации, распространенной СМИ в воскресенье 31 октября. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.

«В настоящее время посольство РФ в Праге проверяет появившуюся в СМИ информацию о пропаже в Чехии гражданина России. Обращений по этому поводу со стороны его родственников в посольство пока не поступало», — сообщил дипломат.

Ранее Гражданка России Лина Рыхтикова рассказала об исчезновении сына Александра после избиения полицейским в Праге. Он получал угрозы из-за жалобы на избившего его сотрудника правоохранительных органов. Россиянин обратился к местному омбудсмену, а через несколько дней пропал.