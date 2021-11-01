Снимок российского фотографа оказался в десятке лучших на международном конкурсе

Сделанный фотографом из Ямала снимок «Брат и сестра» отметили на конкурсе Together Again

Снимок «Брат и сестра», который сделал житель Ямала Ганимат Пашадзе, оказался в топ-10 лучших фотографий международного конкурса Together Again, сообщает «Север-пресс».

Работа россиянина будет выставлена во Франции в студии-галерее Wasted Talent, где среди десяти участников шорт-листа выявят победителя.

Пашадзе является неоднократным участником различных международных конкурсов. Он считает важным рассказывать миру о жизни и быте северных народов.

Ранее житель Ялты Андрей Бачурин снял на видео восход солнца на популярном среди туристов плато Ай-Петри. Крымскую панораму со скалами, парящими облаками и участком черноморского побережья соотечественнику удалось запечатлеть в районе станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».