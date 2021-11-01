ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

РИА Новости: Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» в Самаре с 1 ноября

Банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у еще одного банка, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.

Центробанк отметил, что коммерческий банк «Спутник» находится в Самаре. По данным издания, на 1 октября этого года кредитная организация занимала 253-е место в банковской системе России по величине активов.

Приказом от 9 сентября ЦБ передал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению этим банком. В учреждении зафиксировали крупную недостачу наличных денежных средств в кассах, возбуждены уголовные дела.

«По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата банком "Спутник" капитала»", — подчеркивается в сообщении ЦБ.

Ранее регулятор отозвал лицензию у банка «Платина». Отмечается, что в организации проводили «непрозрачные операции,