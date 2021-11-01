Власти России нашли способ увеличить добычу нефти

Министерство финансов России назвало критерии для расширения практики налога на дополнительный доход (НДД) в отношении нефтяных компаний. Использовать его предполагается для ряда месторождений Западной Сибири. Об этом со ссылкой на письмо замминистра Алексея Сазанова в адрес председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова сообщают «Ведомости».

Чиновники рассматривают корректировку в качестве способа увеличить добычу нефти на горизонте пяти лет, а также найти новые доходы для бюджета. В ответ на предоставление льгот, что подразумевает такой налоговый режим, нефтяники должны будут добывать не меньше сырья, чем планировалось при подаче последней заявки на разработку месторождения.

Как говорится в письме, при определенных условиях ведомство согласно распространить режим НДД на месторождения третьей и четвертой групп (все месторождения разбиты на пять групп).

Помимо гарантий уровня добычи, компании для включения месторождения в режим должны представить план по финансовым потокам в бюджет в течение пяти лет. Они обязательно должны быть не ниже той суммы, что вышла бы при действующем режиме.

Третьим обязательным условием станет порог выработанности месторождений. Для третьей группы (зрелые месторождения) она должна быть не ниже 50 процентов, для четвертой (новые месторождения) — не выше одного процента. При этом для третьей суммарный объем добычи должен быть не более 15 миллионов баррелей в год для одного месторождения, а для четвертой — не более 300 миллионов для всех участников, то есть количество льгот ограничено.

Нефтяники представили документы по 72 участкам, которые претендуют на включение в льготный режим налогообложения. Режим НДД, введенный в 2019 году, позволяет значительно, в среднем на 40 процентов, сократить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В отличие от последнего НДД взимается с финансового результата от продажи после расходов на добычу и логистику.

В конце октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что мир может столкнуться с нехваткой нефти из-за увеличения спроса на нее и невозможности быстро нарастить добычу.

В августе о дополнительном применении НДД попросили нефтяные компании. Тогда они отмечали, что этот режим сделает рентабельной добычу на некоторых месторождениях.