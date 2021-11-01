Экономика
 
Последние новости
Названы сроки начала использования «КовиВака» для россиян старше 60 лет
Индекс Мосбиржи вырос
В Подмосковье мужчина отвлек продавца разговором и обокрал ювелирный магазин 
Россия передала свои предложения по «нормандской встрече»
Звезда «Доктора Хауса» совершил каминг-аут
Российский врач назвал тяжелые последствия коронавируса
Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса
Няня отказалась сидеть с детьми и объяснилась
110-килограммовый мужчина похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти России нашли способ увеличить добычу нефти

Минфин России предложил расширить режим НДД для месторождений нефти Западной Сибири
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Министерство финансов России назвало критерии для расширения практики налога на дополнительный доход (НДД) в отношении нефтяных компаний. Использовать его предполагается для ряда месторождений Западной Сибири. Об этом со ссылкой на письмо замминистра Алексея Сазанова в адрес председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова сообщают «Ведомости».

Чиновники рассматривают корректировку в качестве способа увеличить добычу нефти на горизонте пяти лет, а также найти новые доходы для бюджета. В ответ на предоставление льгот, что подразумевает такой налоговый режим, нефтяники должны будут добывать не меньше сырья, чем планировалось при подаче последней заявки на разработку месторождения.

Как говорится в письме, при определенных условиях ведомство согласно распространить режим НДД на месторождения третьей и четвертой групп (все месторождения разбиты на пять групп).

Brent от TradingView

Помимо гарантий уровня добычи, компании для включения месторождения в режим должны представить план по финансовым потокам в бюджет в течение пяти лет. Они обязательно должны быть не ниже той суммы, что вышла бы при действующем режиме.

Третьим обязательным условием станет порог выработанности месторождений. Для третьей группы (зрелые месторождения) она должна быть не ниже 50 процентов, для четвертой (новые месторождения) — не выше одного процента. При этом для третьей суммарный объем добычи должен быть не более 15 миллионов баррелей в год для одного месторождения, а для четвертой — не более 300 миллионов для всех участников, то есть количество льгот ограничено.

Нефтяники представили документы по 72 участкам, которые претендуют на включение в льготный режим налогообложения. Режим НДД, введенный в 2019 году, позволяет значительно, в среднем на 40 процентов, сократить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В отличие от последнего НДД взимается с финансового результата от продажи после расходов на добычу и логистику.

В конце октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что мир может столкнуться с нехваткой нефти из-за увеличения спроса на нее и невозможности быстро нарастить добычу.

В августе о дополнительном применении НДД попросили нефтяные компании. Тогда они отмечали, что этот режим сделает рентабельной добычу на некоторых месторождениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прогноз Путина о ценах на нефть напугал США и Японию
Путин предупредил об исчерпании нефти
Путин рассказал о «планетарных» запасах нефти и газа в России
Российские нефтяники попросили частично обнулить налоги
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
18:5329 октября

Премьер Польши рассказал о газовом шантаже России

18:3129 октября

США обрадовались словам Путина о газе

18:2629 октября

В рейтинге самых дорогих компаний сменился лидер

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
19:3429 октября

Fitch спрогнозировал снижение долговой нагрузки «Башнефти» в четыре раза

18:0429 октября

«Газпром» назвал уровень резервов газа в России

17:4229 октября

Россиянам назвали способ защиты от нового типа финансовой пирамиды

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
17:1529 октября

Одна из крупнейших энергокомпаний Британии подошла к банкротству

16:4929 октября

Экономика США столкнулась с серьезными препятствиями

17:1029 октября

МТС запустила онлайн свыше 200 творческих мастер-классов для школьников

Россия
В российском регионе родственники принесли труп женщины к зданию администрации
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
Назван срок спада заболеваемости коронавирусом в России
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья включился в нелечебную работу
На Рублевском шоссе полностью сгорел автобус
В МЧС сообщили, что в сгоревшем на Рублевском шоссе автобусе обнаружили тело человека
Власти Москвы заявили о штатном режиме работы систем жизнеобеспечения города
Все материалы
Мир
Раскрыто меню Лаврова на ужине участников саммита G20
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Десятки россиян госпитализированы с отравлением из отеля в Египте
МИД назвал условие для встречи в «нормандском формате»
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке.
Как ее потеснили российские наемники?
Захарова обвинила США в разрушении консульских услуг
Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Абдул Салам Ханафи после переговоров по АфганистануВ Москве прошли переговоры с талибами.
Россия согласна помочь Афганистану, но не готова признать «Талибан»
Все материалы
Бывший СССР
В Грузии рассказали о выпивающем три литра лимонада в день Саакашвили
Белоруссия попросила Россию поделиться 5G
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Прибыль «Газпрома» вызвала негодование на Украине
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Премьер Украины нашел способ справиться с газовым кризисом
Все материалы
Экономика
У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта
Россиян оставят без популярных специй
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Россиян предупредили о черных кредиторах
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Сбер поддержал бизнес по льготной программе кредитования
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Хасбик устроил потасовку с Абдурозиком после UFC 267
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Минцифры начнет искать мошенников в приложениях
Врач перечислил действенные методы профилактики рака
«У людей должен быть выбор»
Как соцсети взламывают мозг человека и кто на самом деле их контролирует?
Няня осталась посидеть с детьми и вызвала полицию по одной причине
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Назван главный параметр для определения качества автомобиля с пробегом
Настоящие рамные внедорожники, которые нужны России
Их ждут тверские болота и карельские леса
В экспозицию музея Toyota добавили спорткупе Honda NSX
Много дыма и огня: как закрывали сезон Российской дрифт серии
Охваченный пламенем Nissan 370Z и впечатления Цареградцева
Американцы показали на видео безумную шестиколесную Lada Niva
Рассматриваем Range Rover во всех подробностях. Он точно новый?
Видео: Что изменилось в новом внедорожнике
Шеф-дизайнер Mercedes-Benz рассказал о новом купе AMG GT
Все материалы
Среда обитания
Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Возвращаясь к истокам.
О чем снимают татарские режиссеры и почему это заслуживает внимания
Выходи из комнаты.
Что такое «новый театр» и какие формы он принимает в современной России
«Сушите весла!»
Что такое сапбординг и где находятся лучшие места для этого спорта в России?
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
Все материалы