Мать погибших в Кызыле девочек лишат родительских прав

Мать погибших в Кызыле девочек, которых мужчина выкинул из окна, лишат родительских прав на третьего ребенка. Об этом пишет KP.RU в Telegram-канале.

Девочка находится сейчас в центре реабилитации. Органы опеки готовят документы, чтобы изъять ребенка у 31-летней женщины.

Ранее сообщалось, что мать погибших сестер была судима, она состояла на учете управления МВД России по Республике Хакасия. По данным РЕН ТВ, женщина была осуждена семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков.

31 октября в Туве мужчина сбросил с балкона восьмого этажа двух девочек девяти и 14 лет. Младшая скончалась на месте, а старшая умерла уже в больнице. По словам соседки, перед убийством были слышны громкий хлопок и детские крики.

Следователи задержали 23-летнего обвиняемого, снимавшего комнату у матери погибших школьниц. По версии СКР, вечером 30 октября он вернулся домой. Мужчина несколько раз делал замечание девочкам за шум, а ночью вытолкнул их из окна спальни восьмого этажа. Его обвинили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное в отношении малолетних»).