Мать погибших в Кызыле девочек была осуждена семь раз

Убитые в Кызыле две девочки, которых рецидивист предположительно выкинул из окна, воспитывались в приемной семье, сообщили на официальной странице мэрии Кызыла во «ВКонтакте».

Мать погибших сестер была судима, она состояла на учете управления МВД России по Республики Хакасия. В феврале 2021 года женщина написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. О своем пребывании в Кызыле она сообщать сотрудникам правоохранительных органов не стала. «Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены», — говорится в сообщении. Несовершеннолетние с осени были с матерью.

По данным телеканала РЕН ТВ, женщина была осуждена семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков.

Ранее соседка рассказала, что слышала шум перед тем, как детей с многочисленными травмами нашли в региональном центре Тувы. По ее словам, в квартире ругались, а потом последовал хлопок. Девочек девяти и 14 лет, по предварительным данным, из окна на восьмом этаже выбросил квартиросъемщик их матери. В преступлении подозревают 23-летнего уроженца Тес-Хемского района.