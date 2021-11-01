Сбросившего двух девочек с балкона в Кызыле россиянина отправили в СИЗО

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кызыле

В Туве на два месяца арестовали мужчину, который сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 23-летнего обвиняемого, снимавшего комнату у матери погибших школьниц. По версии СКР, вечером 30 октября он вернулся домой. Мужчина несколько раз делал замечание девочкам за шум, а ночью вытолкнул их из окна спальни восьмого этажа.

9-летняя школьница скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в больнице.

Россиянина обвинили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц, совершенное в отношении малолетних»).

Ранее сообщалось, что мать погибших сестер была судима семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков. Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, но взрослые были знакомы, поэтому с осени 2021 года приемные родители вернули детей матери.